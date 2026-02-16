Андерлехт в 25 туре Про-лиги поделил очки с Ла-Лувьером. Матч завершился со счетом 0:0.

Фанаты команды из пригорода Брюсселя недолго наслаждались победой в кубке против Антверпена. После домашнего матча против Ла-Лувьера они снова услышали свист от собственных болельщиков.

Андерлехт уже два месяца не знает побед в чемпионате. Серия теперь насчитывает семь матчей.

Украинский нападающий Андерлехта Данило Сикан вышел на поле на 83-й минуте.

Про-лига. 25 тур

Андерлехт - Ла-Лувьер 0:0