Андерлехт с Сиканом не смогли поразить ворота аутсайдера Про-лиги
Украинец получил игровые минуты
21 минуту назад
Данило Сікан / Фото - Андерлехт
Андерлехт в 25 туре Про-лиги поделил очки с Ла-Лувьером. Матч завершился со счетом 0:0.
Фанаты команды из пригорода Брюсселя недолго наслаждались победой в кубке против Антверпена. После домашнего матча против Ла-Лувьера они снова услышали свист от собственных болельщиков.
Андерлехт уже два месяца не знает побед в чемпионате. Серия теперь насчитывает семь матчей.
Украинский нападающий Андерлехта Данило Сикан вышел на поле на 83-й минуте.
Про-лига. 25 тур
Андерлехт - Ла-Лувьер 0:0