Бывший нападающий Трабзонспора Данило Сикан попрощался с турецким клубом после завершения перехода в Андерлехт.

Мое путешествие с Трабзонспором сегодня подходит к концу. С самого первого дня я ощущал уникальный дух этого города и легендарную страсть наших болельщиков. Я благодарен за каждую минуту, проведенную на поле.

Огромное спасибо моим товарищам по команде, тренерскому штабу и, особенно, страстным болельщикам, которые поддерживали нас в каждой битве. Теперь настало время для новых вызовов, но я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые мы создали здесь. Удачи всей семье Трабзонспора!, - написал Данило в Instagram.