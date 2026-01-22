Президент Трабзонспора Ертугрул Доган рассказал о причинах ухода украинского форварда Данила Сикана, который продолжит карьеру в Андерлехте.

«Сикан – игрок, характер которого мы все очень любили. Во время своего пребывания здесь он работал дисциплинированно. Но в футболе такое случается.

Фатих Текке не рассматривал его в составе. Все закончилось так, что мы не потеряли денег. Желаем ему удачи», - лаконично заявил Доган