Президент Трабзонспора — о трансфере Сикана: «В футболе такое случается»
Эртугрул Доган пожелал успехов украинскому форварду
около 11 часов назад
Данило Сікан/фото: Андерлехт
Президент Трабзонспора Ертугрул Доган рассказал о причинах ухода украинского форварда Данила Сикана, который продолжит карьеру в Андерлехте.
«Сикан – игрок, характер которого мы все очень любили. Во время своего пребывания здесь он работал дисциплинированно. Но в футболе такое случается.
Фатих Текке не рассматривал его в составе. Все закончилось так, что мы не потеряли денег. Желаем ему удачи», - лаконично заявил Доган
В сезоне 2025/26 Сикан провел 16 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.