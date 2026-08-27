Сергей Разумовский

Украинский нападающий Андерлехта Данило Сикан отметился забитым мячом в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против Кайрата. Бельгийская команда во второй раз уверенно победила представителя Казахстана и оформила выход в основной этап турнира.

Андерлехт проводил домашнюю встречу после победы со счетом 3:0 в первом матче. Хозяева и в повторном поединке действовали уверенно, контролировали ход игры и еще до финального свистка сумели трижды поразить ворота соперника.

Сикан удвоил преимущество бельгийского клуба после перерыва. Для украинского форварда этот гол стал уже пятым в текущем сезоне. Все свои результативные удары нападающий забивал именно в Лиге Европы, что делает его одним из самых заметных игроков Андерлехта в еврокубковой кампании.

🇧🇪 Данило Сікан знову забиває за Андерлехт



4 гол в 5 матчах кваліфікації Ліги Європи.



Українського нападника замінили одразу після голу. Також встиг заробити на собі пенальті в першому таймі та жовту картку за три хвилини до голу. #MaincastSport pic.twitter.com/23gRIm5bK8 — Maincast Sport (@maincast_sport) August 27, 2026

В общем в сезоне-2026/27 Сикан провел за Андерлехт восемь матчей. Украинец постепенно закрепляется в атакующей линии команды и регулярно приносит пользу в международных встречах. Его результативность помогла бельгийцам без особых трудностей преодолеть последний квалификационный барьер.

В первом тайме Андерлехт вышел вперед благодаря реализованному пенальти. Уже после перерыва Сикан увеличил преимущество хозяев, а затем Бьянкон установил окончательный счет матча – 3:0.

По сумме двух поединков Андерлехт победил Кайрат с общим счетом 6:0. Бельгийский клуб не оставил сопернику шансов и уверенно пробился в основной этап Лиги Европы. Для Сикана это станет возможностью продолжить выступления на международной арене и проверить себя в матчах против сильных европейских команд.

Квалификация Лиги Европы. Раунд плей-офф, ответный матч

Андерлехт – Кайрат 3:0 (3:0 – первый матч)

Голы: Цветкович, 45+2 (пен.), Сикан, 53, Бьянкон, 71