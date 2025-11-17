Павел Василенко

Украинский нападающий Данило Сикан, который выступает в турецком клубе Трабзонспор, может перебраться в Германию. Услугами форварда заинтересовался Гамбург, который в настоящее время выступает в Бундеслиге.

Об этом сообщает портал Karadeniz Gazetesi, отмечая, что немецкий клуб уже обратился к игроку через посредников и заинтересован в его полноценном трансфере.

В текущем сезоне в девяти сыгранных матчах Данило провел всего 112 минут на поле: один забитый гол и результативная передача.

Контракт украинца с Трабзонспором рассчитан до 30 июня 2029 года.