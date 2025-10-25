Украинский форвард Трабзонспора Данило Сикан зимой может покинуть турецкий клуб и перейти в другую команду на правах аренды.

«В последнее время вокруг Данила идут определенные обсуждения. Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке публично заявил, что Сикан – серьезный, профессиональный молодой игрок. Однако он не получает регулярного игрового времени, что вызвало критику со стороны болельщиков. На данный момент официального решения об исключении Данила из состава нет.

Официальных предложений пока тоже нет, но точно известно, что некоторые клубы следят за Данилом. Ранний интерес является обычным явлением для молодых игроков с потенциалом. В будущем возможны запросы о трансфере или аренде, но клубам еще рано делать конкретные шаги», – заявил журналист Экрем Конур.