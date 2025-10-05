Павел Василенко

Отношения между Испанской футбольной федерацией (RFEF) и Барселоной обострились после конфликта вокруг Ламина Ямаля.

Причиной разногласий стала травма, которую футболист получил в матче Лиги чемпионов против ПСЖ. Клуб настаивал на необходимости отдыха, однако главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте все равно включил Ямаля в список вызванных игроков.

После игры с ПСЖ Ямаль пожаловался на дискомфорт в паховой области. На следующий день он сообщил о своем состоянии менеджеру, и врачи «Барселоны» рекомендовали как минимум две недели отдыха. Однако, по информации AS, де ла Фуэнте ответил: «Если он может играть за Барселону, значит, может играть и за сборную».

Получив такую реакцию, Ямаль обратился к клубу, после чего спортивный директор Барселоны Деку немедленно связался с представителем Федерации Айтором Каранкой, чтобы объяснить: игрок не готов к выступлениям за национальную команду. Впрочем, ответ Каранки был таким же сдержанным и прохладным, как и у главного тренера.

Напряжение достигло пика в пятницу, когда де ла Фуэнте объявил состав сборной – и Ямаль оказался в списке. Барселона восприняла это как откровенную провокацию, особенно с учетом того, что сам игрок прямо просил не вызывать его из-за травмы.

В клубе также вспомнили недавнее заявление тренера, в котором он отмечал, что окончательное решение об участии Ямаля в матче против Турции останется за самим футболистом. Сейчас это звучит как пустые слова. В Барселоне уверены, что мнение игроков игнорируют, а минимальный уровень договоренностей между клубами и национальной командой больше не соблюдается.

В ответ на вызов в сборную, Барселона опубликовала официальный медицинский отчет: у Ямаля диагностировали обострение травмы паха, и ему рекомендован перерыв на 2–3 недели.

После этого RFEF все же исключила Ямаля из состава сборной. Однако в своем заявлении Федерация отметила, что ситуации можно было бы избежать, если бы клуб предоставил информацию вовремя.

«Барселона» возражает это, утверждая, что федерация никогда не запрашивала медицинские данные, а ориентировалась исключительно на слова самого игрока, не проявив никакого понимания. В клубе подчеркивают, что здоровье футболиста – высший приоритет, и что сам де ла Фуэнте неоднократно подчеркивал это ранее.

Несмотря на то, что Ямаля в итоге не включили в состав сборной, остается впечатление, что отношения между Барселоной и Федерацией серьезно испорчены. В каталонском клубе уверены: к их игрокам относятся без должного уважения, а со стороны RFEF пока нет никаких сигналов о снижении напряженности.