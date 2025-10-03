Павел Василенко

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира-2026, и главной сенсацией стал вызов молодой звезды Барселоны Ламина Ямаля. Это решение вызвало настоящий хаос в каталонском клубе.

Вингер недавно получил травму паха, из-за которой пропустил четыре матча. Хотя Ямаль уже вернулся на поле – вышел на замену против Реал Сосьедада и отыграл все 90 минут в Лиге чемпионов против ПСЖ – в Барселоне считают, что ему нужен отдых.

Клуб обратился к Де ла Фуэнте с просьбой отпустить игрока от сборной, но наставник проигнорировал просьбу и оставил Ямаля в списке вызванных.

На пресс-конференции он жестко отреагировал на критику со стороны Ханси Флика:

«Я был удивлён его словами. Он бывший тренер, и я думал, что он обладает эмпатией. Но если он обвиняет меня в безразличии к Ямалю – пусть так. Я даже не помню, что он сказал, и, честно говоря, мне всё равно».

Флик ранее открыто заявил, что тренер сборной Испании ненадлежащим образом заботится о футболистах, и теперь между сторонами разгорелся публичный конфликт.

Испания на следующей неделе проведет отборочные матчи против Грузии и Болгарии. Две победы могут гарантировать команде место на чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике.