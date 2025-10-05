Павел Василенко

В матче 8-го тура Ла Лиги Севилья нанесла сокрушительный удар по Барселоне, победив каталонцев на своем поле со счетом 4:1. Для сине-гранатовых это стало первое поражение в чемпионате Испании в этом сезоне.

Счет был открыт уже на 13-й минуте: экс-игрок Барселоны Алексис Санчес реализовал пенальти. Впоследствии хозяева имели еще несколько шансов, но закрепили свое преимущество лишь на 37-й минуте благодаря голу Исаака Ромеро – 2:0.

В компенсированное время первого тайма Барселона сократила отставание: Маркус Рашфорд забил красивым ударом с лета. Каталонцы могли сравнять счет, однако Роберт Левандовски на 76-й минуте не забил пенальти, пробив мимо ворот.

Концовка встречи осталась за Севильей. Хосе Анхель Кармона на 90-й минуте сделал счет 3:1, а Акор Адамс на 96-й окончательно оформил разгром.

Таким образом, Барселона потерпела второе подряд поражение после неудачи в Лиге чемпионов против ПСЖ. В следующем туре Севилья примет Мальорку, а Барселона сыграет с Жироной.

Севилья занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 13 очков. Барселона идет второй с 19 баллами.

Ла Лига, 8-й тур

Севилья – Барселона – 4:1

Голы: Санчес, 13 (пенальти), Ромеро, 36, Кармона, 90, Адамс, 90+6 – Рашфорд, 45+7.