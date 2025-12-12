Павел Василенко

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот сообщил, что проведет разговор с вингером команды Мохамедом Салахом на фоне затяжного кризиса, который охватил клуб. Отношения между тренером и звездным футболистом обострились после того, как Слот несколько матчей подряд оставлял египтянина на скамейке, а затем не включил его в заявку на выездной матч Лиги чемпионов против Интера.

Салах, легенда красных и один из величайших футболистов в истории клуба, за десять лет принес Ливерпулю два чемпионских титула Англии и трофей Лиги чемпионов.

«Я поговорю с Мохамедом, и результат этого разговора определит, каким будет завтрашний день», – заявил Слот накануне матча с Брайтоном на «Энфилде».

На вопрос о том, хотел бы тренер сохранить Салаха в команде, он ответил:

«У меня нет ни одной причины не хотеть этого. Но в следующий раз говорить о Мо стоит уже с ним, а не здесь».

Слот подтвердил, что агенты Салаха обращались к руководству клуба после того, как вингер оказался в запасе в матче против Сандерленда, а решение не брать его в Милан было согласовано на уровне клуба.

В понедельник Салах отправится в Африку, где присоединится к сборной Египта на Кубке африканских наций, который стартует 19 января. Ранее он намекал, что его контракт может завершиться уже в январе, а интерес к нему проявляют клубы из Саудовской Аравии.

Тем временем Ливерпуль переживает катастрофический сезон и после 15 туров занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ с 23 очками, имея лишь одну победу в последних пяти матчах.

Если встреча Слота и Салаха не разрешит конфликт, вполне вероятно, что египтянин покинет клуб, где приобрел статус легенды.