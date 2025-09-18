Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подвел итоги матча 1 тура Лиги чемпионов против Ливерпуля (2:3). Его слова приводит УЕФА.

Команда начала не очень хорошо, нам не повезло с первым голом, который нарушил все наши планы. Стало легче, когда команда сравняла счет. Мы завершили опасный момент голом Маркоса, который вдохновил нас вернуться в игру. Во втором тайме мы пошли вперед и держали матч под контролем. Счет стал 2:2, однако невероятный гол Вирджила оставил нам горький привкус поражения

Нам нужен был такой матч. Мы играли на фантастическом стадионе против качественной и атакующей команды. Сначала мы не думали, что что-то хорошее произойдет. Если нам придется проиграть, давайте проиграем так, - прокомментировал Симеоне.