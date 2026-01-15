Павел Василенко

Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'о оказался в центре громкого скандала на Кубке африканских наций. Легендарного в прошлом форварда оштрафовали на 20 тысяч долларов и отстранили от участия в четырех матчах сборной Камеруна за непристойное поведение во время четвертьфинального поединка против Марокко, который завершился поражением камерунцев со счетом 0:2.

Инцидент произошел непосредственно во время матча, когда Это'о эмоционально и агрессивно реагировал на решения арбитров, активно жестикулируя с трибун. Его действия происходили в присутствии президента Конфедерации африканского футбола Патриса Мотсепе, что лишь усилило резонанс ситуации. Дисциплинарный комитет КАФ оперативно рассмотрел инцидент и пришел к выводу, что поведение главы камерунского футбола нарушает этические нормы, после чего было принято решение о финансовом наказании и дисквалификации.

Федерация футбола Камеруна резко отреагировала на вердикт, назвав его необоснованным и вызывающим сомнения в соблюдении принципов справедливого рассмотрения дела. В заявлении подчеркивается, что процедура была слишком поспешной, а сам Это'о получил полную поддержку со стороны национальной федерации, которая пообещала отстаивать его права в рамках дисциплинарного процесса.

Это'о остается одной из ярчайших фигур в истории африканского футбола. В статусе игрока он выиграл три Лиги чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и был ключевой частью «Интера», который оформил исторический требл в 2010 году. Камерунец четыре раза признавался футболистом года в Африке и до сих пор является лучшим бомбардиром Кубка африканских наций с 18 забитыми мячами.