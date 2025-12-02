Павел Василенко

Руководящий орган европейского футбола УЕФА провел серию встреч с представителями пропалестинского движения «Игра за Израиль», чтобы обсудить потенциальные условия, при которых Израиль могут отстранить от участия в международных турнирах.

Как сообщает The Athletic, диалог продолжается с конца сентября – сразу после объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Именно тогда ряд национальных футбольных ассоциаций призвал УЕФА вынести на голосование вопрос о будущих выступлениях израильских команд и сборной.

Инициатива «Игра за Израиль» была создана 17 сентября, вскоре после того, как ООН признала действия Израиля в Газе актом геноцида. Во время встреч стороны анализировали юридические механизмы, которые могли бы позволить УЕФА ввести санкции или даже полный запрет.

Несмотря на растущее давление, УЕФА не стремится самостоятельно отстранять Израиль, опасаясь возможных конфликтов с другими международными спортивными структурами. В то же время организация внимательно следит за судебными процессами в Ирландии и Швейцарии, которые теоретически могут обязать ее действовать в соответствии с нормами международного права.

Одна из ключевых встреч состоялась 15 октября в штаб-квартире УЕФА. В ту же неделю полиция Западного Мидлендса запретила болельщикам тель-авивского Маккаби приезжать на матч против Астон Виллы из соображений безопасности. По словам источников, именно после этого инцидента УЕФА запросил у активистов профессиональные консультации по правам человека для обоснования возможных управленческих решений.