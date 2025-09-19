Павел Василенко

Бывший вратарь Динамо и Шахтера Артур Рудько оказался в центре громкого скандала. 33-летнего голкипера задержали при попытке незаконного выезда из Украины.

Как сообщает Динамомания, Рудько намеревался подписать контракт с азербайджанской Габалой. Именно ради этого украинец пытался покинуть страну. Однако теперь эта возможность окончательно сорвалась.

Ранее вратарь признавался, что не может найти клуб в Украине, поэтому искал варианты за границей. Однако попытка обойти закон обернулась серьезными проблемами – и спортивными, и юридическими.