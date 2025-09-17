В центре громкого скандала в украинском футболе оказался бывший вратарь Динамо и Шахтера Артур Рудько, задержанный при попытке незаконно пересечь границу с Молдовой через приднестровский сегмент.

В своем телеграм-канале легенда киевского Динамо Артем Милевский резко высказался по поводу поступка бывшего коллеги:

– Пи**ец, только что узнал. Ну и мозги...

По данным Государственной пограничной службы Украины, Рудько вместе с тремя мужчинами пытался пройти границу, используя в качестве прикрытия 4-летнего ребенка. Организация незаконного пересечения осуществлялась через телеграм-каналы, а стоимость «услуги» составляла около 8 тысяч долларов в криптовалюте. На всех задержанных составлены административные протоколы.

По неофициальной информации, Артур Рудько уже мобилизован и сейчас проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров Вооруженных Сил Украины.