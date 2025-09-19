Бывший нападающий и советник президента Динамо Артем Кравец раскрыл подробности ситуации со скандальной арендой защитника Брайана Себальоса.

В случае с Себальосом мы не ездили его смотреть, и возможности такой не было. Были фразы, что закончится война, тогда будете ездить кого-то смотреть. По Себальосу везде, где мы могли посмотреть его рост, он был 189. Но дело, в моем понимании, не в росте, а в игре головой, правильно? Возможно, ошибаюсь. У Серхио Рамоса был рост 184 или 185, но сколько мячей он забил головой?

Смотря на его игру головой, он вообще не имеет никаких проблем. Смотрели это видео все, начиная с владельцев и заканчивая главным тренером, и почему-то никто не сказал: «Да он не 189, он меньше». А проверить поехать не было возможности.

Я не принимал решения, брать или не брать. Да, проблема была найдена, когда он приехал, и можно было ситуацию отыграть. Но решили ее не отыгрывать, а потом обвинить в том, что мы сделали такую ошибку.

Была такая фраза, которая меня окончательно добила и прибила. Фраза была услышана мной и Женей Хачериди: «А когда вы вернете деньги за Себальоса?». У меня тогда глаза были такие. Получается, что это моя вина и Жени, что он не заиграл в Динамо. Ну ок.