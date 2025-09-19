Бывший нападающий и советник президента Динамо Артем Кравец назвал причину, по которой сделал скандальную публикацию в соцсетях о киевском клубе.

Я являюсь поклонником Динамо с девяти лет. Сколько себя помню, мои самые активные, лучшие времена прошли в этом великом клубе. Поэтому, конечно, я буду говорить обо всем, что происходит в Динамо. Я бы хотел также дать понять всем, что у меня нет там обид или чувства мести какого-то. Это вообще не про это.

История только в том, чтобы, наверное, мой родной клуб начал все же двигаться в правильном направлении. Однако, к большому сожалению, в Динамо... Люди, которые хотят что-то изменить, они либо подстраиваются под систему, либо они просто уходят, как случилось у меня в данном случае.

Я всегда не до конца понимал, почему там определенные вещи, ну, которые очевидны, которые лежат просто на поверхности, они не делаются. И когда я приходил, я думал: «Ну, ну тут же все очевидно, надо там то, то, то сделать и оно что-то изменит».

Но проблема в том, что система Динамо просто убивает и уничтожает это желание что-либо менять. Потому что люди, которые приходят с энергией, с желанием, с идеями, они просто сразу начинают биться головой об стену просто.

И я услышал одну классную фразу, которая вот полностью характеризует вообще состояние людей, которые работают некоторое время с Динамо. И она звучит так: «Будь готов, что через некоторое время работы в Динамо ты перестанешь любить этот клуб, потому что твою любовь к нему просто уничтожат».

За эти два года произошло самое главное, я понял то, что изменения, ради которых я там приходил, они просто не нужны тем, кто принимает решения. А я не готов типа работать по методичкам там советского союза, прошлых времен и так далее. То есть, время меняется, мир идет, мир прогрессирует.

А если мы не адаптируемся к требованиям современного мира, то мы будем деградировать. И то, что происходит, мы деградируем. А я не хочу быть частью деградации моего любимого клуба. Для меня это абсурд.

В Динамо существует система, в которой большинство сотрудников, я подчеркиваю, все же не все, находятся в нагретом таком тепленьком месте, получают зарплату, получают «по шапке», так сказать, два-три месяца, ну, с поводом или без, вообще без разницы. И дальше делают вид, что они будто работают.

Потому что инициатива в Динамо всегда была наказуема. То есть, если ты приходишь с какой-то идеей, с какой-то инициативой, и она не сработает, ну, то ты получаешь, мягко говоря, выговор. А если сработает, ну, тебе даже спасибо никто не скажет. Поэтому в Динамо огромная часть людей просто числятся и делают вид, что работают.