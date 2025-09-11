Сергей Стаднюк

Бывший нападающий и сотрудник киевского Динамо Артем Кравец в своем Facebook сообщил, что «бело-синие» за 1,25 миллионов долларов не выкупили защитника Брайана Себальоса. Недавно клуб АПЛ не смог приобрести игрока за 5 миллионов евро.

Я очень сильно хотел привезти в «Динамо» Брайана Себальоса. Это была полностью моя инициатива вместе с Женей Хачериди. Без деталей (я их расскажу подробно, но не здесь), его хотели купить из США сейчас в Премьер-Лигу Англии за 5 миллионов евро, а мы его не выкупили за 1,25 миллиона долларов! И его не продали. Он попал в сборную сезона в США, играя там полгода. Но нам он не нужен... Артём Кравец

Себальос был арендован с правом выкупа у бразильской Форталезы осенью 2024 года. Колумбиец провел лишь четыре матча за Динамо, однако успел отметиться забитым мячом.

Однако уже зимой киевляне отказались от игрока. Говорят, что главный тренер Александр Шовковский был недоволен ростом игрока и его высокой травматичностью. По данным Transfermarkt, за полгода в Нью-Ингленд Революшн центрбек пропустил лишь два матча из-за травмы.