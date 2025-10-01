Павел Василенко

Факундо Гарсес, 26-летний центральный защитник Алавеса и сборной Малайзии аргентинского происхождения, получил годичную дисквалификацию от ФИФА. Организация запретила ему любую футбольную деятельность из-за использования поддельных документов при оформлении гражданства.

В июне 2025 года Гарсес официально стал гражданином Малайзии, заявив, что его дед родом из этой страны. Уже через восемь дней он дебютировал за национальную команду в отборе Кубка Азии против Вьетнама, а затем вышел в старте и на товарищеский матч с Палестиной.

Однако соперники подали протест, и ФИФА обнаружила, что в общей сложности семеро игроков Малайзии использовали фальсифицированные документы для получения права выступать за сборную.

Санкция в отношении Гарсеса вступила в силу 26 сентября 2025 года и будет действовать в течение 12 месяцев. Это означает, что он не сможет играть ни за Алавес в Ла Лиге, ни за национальную команду.

Для баскского клуба это серьезная потеря, поскольку Гарсес был ключевым защитником в текущем сезоне. В то же время сам Алавес не подпадает под санкции ФИФА.

Вместе с Гарсесом дисквалифицированы ещё шестеро футболистов сборной Малайзии: Йон Иразабал, Эктор Хевель, Жоао Фигейредо, Родриго Хольгадо, Иманол Мачука и Габриель Палмеро.