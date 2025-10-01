Павел Василенко

Дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера Атлетико Диего Симеоне на один матч Лиги чемпионов.

Причина – красная карточка в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Атлетико Мадрид и Ливерпулем (2:3) 17 сентября. Поэтому аргентинский специалист отсутствовал на скамейке запасных своей команды в пятничном матче против Айнтрахта Франкфурт (5:1).

Симеоне вступил в конфликт с болельщиками Ливерпуля на «Энфилде» после победного гола Вирджила ван Дейка в компенсированное время.

Во вторник УЕФА заявил, что его Контрольно-этический и дисциплинарный орган (CEDB) наказал Симеоне за недисциплинированное поведение, а Ливерпуль был оштрафован на 4000 фунтов стерлингов за бросание предметов своими болельщиками.