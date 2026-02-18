Павел Василенко

Испанский дисциплинарный орган жестко отреагировал на поведение главного тренера Севильи Матиаса Алмейды. Аргентинский специалист дисквалифицирован сразу на семь матчей после инцидента в поединке 24-го тура Ла Лиги против Алавеса (1:1).

В конце встречи на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» Алмейда получил красную карточку, однако решение арбитра только подлило масла в огонь. Тренер эмоционально вступил в спор с судейской бригадой, долго не покидал техническую зону и позволил себе действия, которые дисциплинарные органы сочли неприемлемыми.

Дисциплинарный комитет RFEF подробно объяснил строгое наказание. Два матча Алмейда получил за активный протест против решений арбитра, ещё один — за отказ своевременно покинуть поле после удаления. Отдельно комитет добавил три матча за неуважение к судьями и ещё один — за неспортивное поведение. В итоге — семь поединков вне скамейки запасных.

Для Севильи это серьёзный удар в непростой момент сезона. Команда занимает лишь 13-е место в турнирной таблице и опережает зону вылета всего на два очка. Длительное отсутствие главного тренера может существенно осложнить борьбу за стабильность и заставить клуб искать экстренные решения на финише чемпионата.