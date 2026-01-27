Бывший защитник Аль-Насра Альваро Гонсалес поделился своим мнением о уровне чемпионата Саудовской Аравии. Испанец уверен, что местная лига уже сейчас уступает только пяти сильнейшим чемпионатам Европы.

Я бы поставил саудовскую лигу сразу после европейских топ-чемпионатов: Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Это лига с высокими требованиями к физической подготовке, там выступают футболисты высочайшего класса.

Одного подписания Роналду недостаточно, чтобы гарантировать себе титулы. Мы пригласили нескольких иностранных футболистов, но другие клубы сделали то же самое, например, Аль-Иттихад с Каримом Бензема. Из-за этого уровень чемпионата постоянно растет.

Нужно много факторов: качественная система подготовки молодежи, сильные арабские футболисты. Когда я там играл, правила ограничивали количество легионеров в заявке на матч. Аль-Хиляль потратил большие средства на арабских игроков сборной, и это дало результат.

В Лиге чемпионов могли играть только три легионера плюс один иностранец из Азии. Этого недостаточно — нужен сильный состав и крепкий фундамент. Но с приходом Криштиану дела в Аль-Наср пошли лучше. В этом сезоне команда сделала еще один шаг вперед и теперь имеет значительно больше шансов, – приводит слова Гонсалеса FourFourTwo.