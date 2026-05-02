Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен подвел итоги стартового матча 26 тура УПЛ против СК Полтава (3:3). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Это пример того, где находится украинский футбол. Ненормально, что судья так судит. У нас нет клуба или президента, кто отправит письмо. Я бы отправил письмо. Это позор, что судья показывает и вместе со своим коллегой на поле. Это непрофессиональное поведение. Для меня это позор, что судейская бригада показывает и это позор, как они показывают, как судить нашу команду.

На прошлой неделе последний гол не посмотрели до конца офсайд. С Полтавой посмотрели и отменили. Была игра рукой - не посмотрели VAR, чтобы был пенальти. Два гола отменили - это ненормальное отношение к Кривбасу. Против Дибанго пошли в подкат, а они продолжали играть. Боковой судья стоял за метр от него, все видел и все слышал.