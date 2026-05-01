Сергей Разумовский

В 26-м туре украинской Премьер-лиги Кривбасс на выезде сенсационно сыграл вничью с Полтавой. Матч получился чрезвычайно результативным и драматичным, а события на поле развивались очень стремительно с первых минут.

Гости из Кривого Рога быстро захватили инициативу и уже в начале встречи повели с разницей в два мяча. Сначала на 2-й минуте отличился Парако, а уже на 7-й преимущество команды удвоил Сек. Казалось, что подопечные Патрика ван Леувена без особых трудностей одержат очередную победу над аутсайдером чемпионата.

Однако Полтава очень быстро ответила. Хозяева поля сумели перевернуть ход игры всего за несколько минут. На 8-й один мяч отыграл Коцюмака, на 11-й сравнял Сухоручко, а уже на 16-й Сад вывел свою команду вперед. Таким образом, в начале первого тайма зрители увидели сразу пять забитых мячей и неожиданное преимущество хозяев.

В середине встречи матч пришлось надолго прервать из-за воздушной тревоги. После возобновления игры Кривбасс активно пошел вперед, пытаясь спасти ситуацию. Команда создавала моменты и даже забила еще несколько раз, однако не все взятия ворот были засчитаны.

На 70-й минуте Рохас отправил мяч в сетку, но после проверки эпизода было зафиксировано офсайд, и гол отменили. Уже в добавленное время, на 95-й минуте, Виливальд также отличился результативным ударом, однако после просмотра повтора арбитр снова принял решение не засчитывать взятие ворот.

Таким образом, Кривбасс лишь смог сравнять счет — забитым мячом отличился Бар Лин, установив окончательный результат 3:3. Для криворожской команды это уже второй подряд сверхрезультативный матч: в предыдущем туре она уступила Динамо со счетом 5:6.

После этой ничьей Кривбасс имеет в своем активе 41 очко и рискует опуститься на шестую строчку турнирной таблицы, если Колос, который имеет 40 баллов, сможет набрать очки в своем матче. Полтава же с 12 очками остается на о

УПЛ, 26-й тур

Полтава – Кривбасс 3:3

Голы: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 – Парако, 2, Сек, 7, Бар Лин, 85

Полтава: Минчев, Савенков, Пидлепич, Веремиенко, Коцюмака, Дорошенко (Плахтир, 88), Сад (Марусич, 81), Даниленко, Одарюк, Сухоручко (Кобзарь, 81), Вивдич

Кривбасс: Кемкин, Дибанго, Рохас, Виливальд, Юрчец, Шевченко (Мулик, 87), Бар Лин, Задерака, Мендоза, Парако, Сек (Джовани, 67)

Предупреждения: Даниленко, Минчев, Кобзарь – Юрчец