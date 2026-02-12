Павел Василенко

Вокруг совладельца Манчестер Юнайтед Джима Рэтклиффа разгорелся серьезный скандал. Футбольная ассоциация Англии изучает его публичные высказывания о мигрантах, которые уже вызвали волну возмущения в британском обществе и могут привести к дисциплинарным санкциям.

Причиной стало заявление 73-летнего миллиардера в интервью Sky News, где он резко высказался о социальных выплатах и масштабах иммиграции, заявив, что «Великобритания колонизирована». Эти слова мгновенно вызвали политический и общественный резонанс. Премьер-министр Кир Стармер назвал комментарии оскорбительными и неправильными и публично призвал Рэтклиффа извиниться.

Футбольная ассоциация в настоящее время анализирует, не дискредитируют ли заявления совладельца Манчестер Юнайтед репутацию футбола. В случае негативного заключения против него может быть начато официальное расследование. Хотя возможный штраф вряд ли станет проблемой для одного из самых богатых людей страны, сам факт наказания стал бы серьезным имиджевым ударом для клуба.

Реакция не заставила себя ждать и со стороны болельщиков. Фанатские объединения Манчестер Юнайтед подчеркнули, что слова руководства не должны отталкивать часть сообщества по признакам происхождения, расы или религии. Мэр Манчестера Энди Бернэм назвал заявления Рэтклиффа неточными и провокационными.

Впоследствии бизнесмен опубликовал объяснение и извинился за формулировки, подчеркнув важность открытых дебатов по иммиграции. Тем не менее, скандал уже вышел далеко за пределы политики и непосредственно затронул один из самых известных футбольных клубов мира.