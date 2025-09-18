Скандальное путешествие на матч Лиги чемпионов: игрокам Монако пришлось раздеться в самолете
Известная команда попала в неприятную ситуацию
около 1 часа назад
Подготовка Монако к старту в Лиге чемпионов обернулась настоящим хаосом. Во время перелёта на матч против Брюгге в самолёте команды вышел из строя кондиционер, и салон превратился в раскалённую сауну.
Футболистам пришлось раздеться до нижнего белья, чтобы выдержать нестерпимую жару. Некоторые игроки махали футболками, стараясь охладиться. Всё это зафиксировал на видео защитник Джордан Тезе и выложил в соцсети.
Кадры, где футболисты Монако выглядят так, как будто они оказались в бане, быстро разлетелись по сети. После посадки часть команды видели полуголыми прямо на взлётной полосе. В итоге рейс был отменён, и команда вернулась домой.
Было принято решение вылетать в Бельгию только в день матча. Главный тренер Ади Хюттер объяснил.
«Безопасность превыше всего. Мы решили отложить путешествие после консультаций с руководством клуба».
Несмотря на неудобства, наставник Монако уверен, что его подопечные готовы успешно стартовать в еврокубковой кампании.
