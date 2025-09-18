Павел Василенко

Подготовка Монако к старту в Лиге чемпионов обернулась настоящим хаосом. Во время перелёта на матч против Брюгге в самолёте команды вышел из строя кондиционер, и салон превратился в раскалённую сауну.

Футболистам пришлось раздеться до нижнего белья, чтобы выдержать нестерпимую жару. Некоторые игроки махали футболками, стараясь охладиться. Всё это зафиксировал на видео защитник Джордан Тезе и выложил в соцсети.

🚨🚨AS MONACO



❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !



😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

Кадры, где футболисты Монако выглядят так, как будто они оказались в бане, быстро разлетелись по сети. После посадки часть команды видели полуголыми прямо на взлётной полосе. В итоге рейс был отменён, и команда вернулась домой.

Было принято решение вылетать в Бельгию только в день матча. Главный тренер Ади Хюттер объяснил.

«Безопасность превыше всего. Мы решили отложить путешествие после консультаций с руководством клуба».

Несмотря на неудобства, наставник Монако уверен, что его подопечные готовы успешно стартовать в еврокубковой кампании.