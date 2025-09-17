Михаил Цирюк

В четверг, 18 сентября, состоятся заключительные 6 поединков первой игровой недели основного этапа Лиги чемпионов. Первые два дня ярко продемонстрировали, за что мы любим этот турнир: были и громкие сенсации, и результативные перестрелки, и скандалы: словом, все, как любят болельщики. Поэтому будем надеяться, что и матчи четверга, как минимум, не разочаруют.

Несмотря на довольно неплохой старт Монако в новом розыгрыше Лиги 1 и три победы в четырех матчах, букмекеры оценивают шансы Брюгге на положительный результат в домашнем матче довольно высоко.

При этом сам бельгийский клуб на внутренней арене откровенно не идеален: команда потеряла очки в двух крайних играх чемпионата против Гента (1:1) и РААЛ Ла-Лувьер (0:1). Но, возможно, в памяти специалистов еще свежо уничтожение Рейнджерс (1:0; 6:0) в плей-офф квалификации.

Прогноз XSPORT.ua - Монако не проиграет

В этой паре с фаворитом все более очевидно, однако также не полностью однозначно. Байер начал сезон с двух осечек в матчах против Хоффенхайма (1:2) и Вердера (3:3), после чего прибегнул к радикальным мерам и уволил Эрика Тен Хага, так что чего сейчас можно ожидать от этой команды - сказать трудно.

В последнем матче фармацевты разобрались с Айнтрахтом (3:1), так что это дает их болельщикам некоторую надежду на то, что ситуация начинает налаживаться. Напротив, Копенгаген в последнее время не впечатляет. В последних пяти поединках датский гранд одержал всего две победы, а к этой игре подходит после поражения от принципиального соперника - Брондбю (1:2).

Прогноз XSPORT.ua - победа Байера

А сам Айнтрахт, после поражения от Байера, сыграет на своем поле против Галатасарая, которому уже четвертый сезон просто нет равных в турецкой Суперлиге, однако на международной арене результаты значительно более скромные. В этом сезоне клуб из Стамбула имеет 5 побед из 5 в чемпионате и разницу мячей 15:1, однако на международной арене Галатасарай еще не играл, так что не стоит считать эти результаты слишком показательными.

Айнтрахт также стартовал в национальной первенстве неплохо: победил Вердер (4:1) и Хоффенхайм (3:1), а вот разъяренному неудачным стартом Байеру уступил (1:3), да и делать из этого трагедию точно не стоит. Поэтому на своем поле фаворитом встречи будет именно немецкий коллектив

Прогноз XSPORT.ua - победа Айнтрахта

Встреча Де Брюйне против бывшей команды, Конте против Гвардиолы, чемпион Италии против проблемного английского гранда. Подобных заголовков можно придумать достаточно много, ведь афиша противостояния действительно яркая. И если Наполи на старте сезона в полном порядке и имеет в активе три победы в трех матчах, то вот Сити немного штормит.

В четырех турах АПЛ горожане успели потерпеть два поражения: от Тоттенхэма (0:2) и Брайтона (1:2), так что старт кампании снова кажется для команды Гвардиолы сложным. Несмотря на это, именно она считается явным фаворитом пары, однако этот статус еще необходимо подтвердить непосредственно на поле.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Ман Сити

Возможно, наименее интересная пара игрового дня. Но это лишь для нейтральных болельщиков, ведь для поклонников Кайрата этот матч - настоящая история: клуб впервые сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. Шансы на успех в выездном матче против Спортинга, конечно, очень невысокие, но это именно тот случай, когда участие не менее важно, чем победа.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Кайрата

Ну а эту игру, пожалуй, можно назвать главным поединком вечера. Хотя старт Ньюкасла в АПЛ на готовность дать бой Барселоне совсем не намекает: ничья с Астон Виллой (0:0), обидное поражение от Ливерпуля на последних секундах (2:3), еще одна ничья с Лидсом (0:0) и минимальная победа над просто мертвым, на старте сезона, Вулверхэмптоном (1:0).

Барселона начала новую кампанию значительно лучше, однако пройти четыре тура без потерь все же не смогла. Осечка команды Ханси Флика произошла в поединке третьего тура против Райо Вальекано (1:1), однако, не учитывая ее, всё в порядке: победы над Мальоркой (3:0), Леванте (3:2) и разгром Валенсии (6:0). Но будет ли всё так же легко в противостоянии с представителем АПЛ, ведь это, как ни крути, задача значительно более серьезного уровня.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Барселоны

В материале использованы фото Getty images