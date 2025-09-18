Лига чемпионов. Возвращение Челси, встреча Киву с Амстердамом
Результаты матчей 1 тура ЛЧ
10 минут назад
Бавария испортила камбэк Челси в Лигу чемпионов после нескольких лет паузы. Ремейк финала 2011/12 завершился в пользу команды Венсана Компани (3:1).
В параллельном матче Интер с дублем Тюрама позволил вице-чемпиону Италии с победы над Аяксом (2:0) начать еврокампанию, а Кристиану Киву поностальгировать по годам, которые он провел в Нидерландах в качестве игрока.
Лига чемпионов. 1 тур
Бавария - Челси 3:1
Голы: Чалоба, 21 (автогол), Кейн, 27 (с пенальти), 63 - Палмер, 29
Аякс - Интер 0:2
Голы: Тюрам, 42, 47
