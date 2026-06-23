Павел Василенко

Скандальный вингер Бени Макуана вернулся в житомирское Полесье после аренды в чемпионате Чехии. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В сентябре 2025 года Полесье договорилось о переходе легионера в Яблонец, но из-за визовых проблем футболист так и не провел ни одного матча в сезоне.

Главный тренер житомирской команды Руслан Ротань не заинтересован в услугах бывшего вингера сборной Конго, которого не взял на сборы в Австрию.

После возвращения в чемпионат Украины 23-летний Макуана присоединился ко второй команде «волков», однако его будущее в составе Полесья находится под вопросом.

Стоит отметить, что Бени неоднократно попадал в различные скандалы, регулярно нарушал дисциплину и конфликтовал с главным тренером ЛНЗ, где выступал в сезоне 2024/25.