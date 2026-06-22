Сергей Разумовский

Житомирское Полесье официально оформило полноценный переход украинского вингера Максима Брагару из киевского Динамо. О подписании 23-летнего футболиста клуб объявил 20 июня 2026 года.

По информации «ТаТоТаке», сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. В то же время ранее фигурировала другая цифра: по данным Transfermarkt, переход Брагару оценивался в 1,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Максим уже выступал за Полесье на правах аренды. В кампании 2025/26 он провел за житомирскую команду 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt в настоящее время оценивает рыночную стоимость вингера в 1,5 миллиона евро.

Брагару подписал с Полесьем трехлетний контракт. Таким образом, житомирский клуб сохранил в составе одного из игроков атакующей линии, который уже адаптировался к команде и был полезен в предыдущем сезоне.

Ранее Динамо за три миллиона евро продало полузащитника Александра Яцика в Харьков.