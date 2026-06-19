Павел Василенко

Житомирское Полесье продолжает искать опорного полузащитника для усиления состава накануне старта в квалификации Лиги конференций.

Как сообщает ТаТоТаке, 23-летний игрок Альбасете Хави Вильяр, который ранее также выступал за молодежный состав мадридского Реала, отказался переезжать в Украину, так как остался недоволен финансовыми условиями, которые предложили "волки".

Также Полесье откинуло вариант с приглашением хавбека Кривбаса Андрусва Араухо.

В настоящее время селекционная служба Полесья сосредоточилась на кандидатуре 25-летнего опорника австрийской Аустрии Бабукарра Барри, который пока также не горит желанием ехать в Украину из-за войны.

В прошлом сезоне гамбийский хавбек провел 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи.