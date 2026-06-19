Полесье не договорилось с бывшим игроком Реала
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около 3 часов назадПодписаться в
Житомирское Полесье продолжает искать опорного полузащитника для усиления состава накануне старта в квалификации Лиги конференций.
Как сообщает ТаТоТаке, 23-летний игрок Альбасете Хави Вильяр, который ранее также выступал за молодежный состав мадридского Реала, отказался переезжать в Украину, так как остался недоволен финансовыми условиями, которые предложили "волки".
Также Полесье откинуло вариант с приглашением хавбека Кривбаса Андрусва Араухо.
В настоящее время селекционная служба Полесья сосредоточилась на кандидатуре 25-летнего опорника австрийской Аустрии Бабукарра Барри, который пока также не горит желанием ехать в Украину из-за войны.
В прошлом сезоне гамбийский хавбек провел 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи.
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