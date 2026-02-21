22-летний вингер Эрен Айдын в комментарии для Azerisport объяснил, почему решил покинуть Верес, а также рассказал детали своего перехода в Зиру. Напомним, 9 февраля азербайджанский клуб официально объявил о подписании футболиста — ранее сообщалось, что Айдын самовольно покинул расположение ровенского клуба.

Мой трансфер состоялся за один день. Наш главный тренер и руководство клуба меня поддержали. Я очень рад, что пришел сюда. Мы подписали контракт на четыре месяца. В течение этого времени я сделаю все возможное и постараюсь показать свою лучшую игру.

Причина моего отъезда из Украины... Конечно, там существовала высокая угроза для моей жизни. Постоянно отключали электричество, я продолжал жить в таких условиях. Я попросил у своего клуба разрешение уйти.

Они препятствовали всем моим трансферам – мешали переходам, несмотря на предложения из Португалии и турецкой Суперлиги. Я был вынужден уйти, не мог игнорировать угрозу своей жизни. Опасность действительно была. Я покинул страну. А потом везде было закрыто трансферное окно. Спасибо Зире, клуб меня поддержал, все мне доверились. Я сделаю все возможное.