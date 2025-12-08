Вице-президент Полесья Александр Хацкевич жёстко раскритиковал арбитра матча 15-го тура украинской Премьер-лиги против Руха (0:1). Слова менеджера передает пресс-служба клуба.

Арбитр уничтожил футбол. Денис Резников своими действиями сделал результат в игре. Он затмил всю игру, тактику, команды, футболистов, тренеров и сам определил, какой будет счет в матче.

Давайте просто разберем эпизод с удалением. Уже на 11-й минуте он удаляет нашего игрока. Андриевский борется за мяч, в его движении нет чрезмерной силы или жесткости, и нога движется к мячу вниз. Этот эпизод в футболе называется банально «степинг». И это максимум желтая карточка. Это не мои слова — это рекомендации от арбитров мирового уровня. Это подтверждает итальянский консультант по арбитражу УАФ Никола Риццоли. В матче «ЛНЗ» – «Кудривка» был похожий, но значительно сложнее эпизод, когда игрок ЛНЗ сзади наступает на ногу оппоненту. Но даже в таком случае Риццоли говорит, что это желтая.

Похожие моменты есть в каждом чемпионате. Но Резников идет вопреки всем правилам и дает красную уже на 11-й минуте. Даже если он настолько неосведомлен в правилах, то как объяснить момент на 42-й минуте, когда аналогично игрок «Руху» Эдсон совершает тот же степинг на ногу нашему футболисту? Внимание: он не дал даже желтую. Как такое бывает? В аналогичных эпизодах — кардинально разные решения. Резников вел себя биполярно или просто убивал нашу команду.

Я в футболе всю жизнь, поэтому такие вещи чувствую. Но в этом случае настолько очевидное судейское беззаконие, что уровень наглости даже меня поражает. Арбитр Резников проявлял свою некомпетентность постоянно. Можно книгу написать о ошибках арбитра в этом матче.

Эпизод на 37-й минуте. Рунич на близком расстоянии борется, поднимает ногу слишком высоко и попадает в шею или в кадык Гуцуляку. Это как прием из каратэ. Вы понимаете, насколько это опасно для здоровья футболиста? Разве это не красная карточка? Арбитры этот момент даже не пересматривали. Внимание: через минуту «Рух» забивает в наши ворота. Вот поэтому я и говорю: арбитр Резников своими действиями сделал результат в игре.

Я обращаюсь во все компетентные органы УАФ рассмотреть действия Дениса Резникова и принять меры, чтобы этот арбитр больше не мог так уничтожать команды. Это недопустимо. Пока наш клуб с начала выступлений в УПЛ покупает машины VAR для украинского футбола, предлагает реформы для улучшения арбитража и привозит из-за границы современные модели судейства, нам вместо этого подсовывают таких грубых и некомпетентных арбитров. Это не выдерживает никакой критики. Это уничтожает украинский футбол и его перспективы.