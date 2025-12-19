Голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов получил травму в финальном матче Межконтинентального кубка против Фламенго, который завершился со счетом 1:1 и победой парижан по пенальти 2:1.

По информации пресс-службы ПСЖ, у вратаря зафиксирован перелом руки. Медицинский штаб клуба оценивает срок восстановления и возвращения к совместным тренировкам примерно в один месяц.

Это первое серьезное повреждение Сафонова с его перехода в парижскую команду. Ожидается, что он вернется на поле не раньше второй половины января, пропустив ряд ключевых матчей чемпионата Франции и стартовые этапы национального кубка.

Стоит отметить, что в финале Межконтинентального кубка Сафонов был признан MVP, отбив четыре пенальти подряд и обеспечив ПСЖ победу в турнире.