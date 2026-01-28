Слухи о возможном уходе Бруну Фернандеша из Манчестер Юнайтед продолжают усиливаться. По информации The Touchline, 31-летний португальский полузащитник крайне недоволен текущим управлением клубом.

Фернандеш планирует дождаться назначения постоянного главного тренера, прежде чем принять решение о будущем. Скорее всего, он будет готов рассмотреть уход, если выбор руководства красных дьяволов его не устроит.

Напомним, что сейчас Майкл Каррик временно исполняет обязанности главного тренера, а контракт действует до конца сезона. В начале января был отправлен с поста Рубен Аморим.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может приобрести голкипера сборной Украины.