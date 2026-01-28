Лидер Манчестер Юнайтед недоволен клубом
Капитан красных дьяволов примет решение относительно своего будущего
около 3 часов назад
Слухи о возможном уходе Бруну Фернандеша из Манчестер Юнайтед продолжают усиливаться. По информации The Touchline, 31-летний португальский полузащитник крайне недоволен текущим управлением клубом.
Фернандеш планирует дождаться назначения постоянного главного тренера, прежде чем принять решение о будущем. Скорее всего, он будет готов рассмотреть уход, если выбор руководства красных дьяволов его не устроит.
Напомним, что сейчас Майкл Каррик временно исполняет обязанности главного тренера, а контракт действует до конца сезона. В начале января был отправлен с поста Рубен Аморим.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может приобрести голкипера сборной Украины.
Материалы по теме
Новая звезда вместо капитана? Манчестер Юнайтед готовит замену Бруну на Пальмера
около 21 часа назад