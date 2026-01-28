Манчестер Юнайтед и Челси могут купить вратаря сборной Украины
Лунин может перейти в АПЛ
около 3 часов назад
Андрей Лунин/фото: Реал
26-летний украинский голкипер Андрей Лунин решил покинуть мадридский Реал, сообщает издание El Nacional.
По данным источника, интерес к вратарю проявляют сразу несколько клубов Английской Премьер-лиги, среди которых Манчестер Юнайтед, Челси и Тоттенхэм. Отмечается, что президент Реала Флорентино Перес не намерен требовать за украинца завышенную сумму.
Последним матчем Лунина в составе мадридского клуба стало поражение от Альбасете со счетом 2:3 в матче 1/8 финала Кубка Испании.
Всего в этом сезоне украинский вратарь провел за Реал три встречи, в которых пропустил восемь мячей.
Ранее сообщалось, что уход Лунина из Реала невозможно остановить.