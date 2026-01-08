Павел Василенко

Английская полиция продемонстрировала принципиальность и никаких поблажек для футбольных звёзд: полузащитник лондонского Арсенала и сборной Англии Деклан Райс лишён водительских прав на шесть месяцев. Причиной стали два серьёзных нарушения скоростного режима, зафиксированных в течение одной недели – и что особенно показательно, на том же самом участке дороги.

Согласно материалам дела, Райса впервые остановили за движение со скоростью 59 км/ч в зоне, где разрешено только 48 км/ч. Уже через несколько дней футболист снова нарушил правила на этой же трассе, на этот раз разогнавшись до 79 км/ч при ограничении 64 км/ч. Оба эпизода были зафиксированы автоматическими камерами контроля скорости.

Мировой суд Кроули принял решение применить к игроку стандартную процедуру наказания за накопление штрафных баллов. В итоге их общее количество достигло 15, что автоматически влечёт за собой шестимесячный запрет на управление транспортными средствами.

Сам Деклан Райс на судебное заседание не явился, однако это не повлияло на строгость приговора. Кроме временной потери водительского удостоверения, футболист обязан выплатить 2185 фунтов стерлингов в виде штрафов и судебных расходов.

Этот случай стал очередным напоминанием, что статус звезды Английской Премьер-лиги не освобождает от ответственности на дороге, а британская система правопорядка одинаково строга ко всем – независимо от имени и контракта.