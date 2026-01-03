Сергей Разумовский

В 20-м туре английской Премьер-лиги Арсенал на выезде одержал волевую победу над Борнмутом.

Хозяева быстро открыли счет: на 10-й минуте отличился Эванилсон. Но «канониры» оперативно ответили – Габриел восстановил паритет.

После перерыва Арсенал дожал соперника благодаря Деклану Райсу: полузащитник забил на 54-й и 71-й минутах, оформив дубль и выведя уже гостей вперед 3:1. Борнмут сократил отставание голом Крупи, но спастись не смог – 2:3.

Арсенал набрал 48 очков и на шесть баллов оторвался от Астон Виллы. Манчестер Сити (41) имеет матч в запасе.

АПЛ, 20-й тур

Борнмут – Арсенал 2:3

Голы: Эванилсон, 10, Крупи, 77 – Габриел, 16, Райс, 54, 71

Борнмут: Петрович, Трюффер, Хименес, Сенеси, Гилл, Скотт (Крупи 74), Тавернье, Брукс (Адли 67), Семеньо, Клуйверт (Кук 74), Эванилсон (Унал 74)

Арсенал: Рая, Инкапье, Тимбер, Магальяес, Салиба, Райс, Субименди, Эдегор (Мерино 80), Мартинелли (Троссард 67), Дьокереш (Жезус 66), Мадуеке (Сака 67)

Предупреждения: Семеньо, Крупи, Адли – Субименди

Обзор матча будет доступен на странице события Борнмут – Арсенал.