Павел Василенко

Несколько дней назад появилась информация, что главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник интересен казахскому Актобе. Однако, как стало известно Sport.ua, эти слухи не соответствуют действительности.

У Скрипника действующий контракт с Зарей и он собирается отработать его до конца.

По имеющейся информации, Скрипник сейчас находится в отпуске в Германии и присоединится к луганской команде на сборе в Турции 14 января, а на следующий день проведет первую тренировку в новом году.

На данный момент Заря занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка.