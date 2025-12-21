Скрипник интересен зарубежному клубу? Известна позиция тренера Зари
Источник раскрыл планы украинского специалиста
около 4 часов назад
Фото - ФК Заря
Несколько дней назад появилась информация, что главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник интересен казахскому Актобе. Однако, как стало известно Sport.ua, эти слухи не соответствуют действительности.
У Скрипника действующий контракт с Зарей и он собирается отработать его до конца.
По имеющейся информации, Скрипник сейчас находится в отпуске в Германии и присоединится к луганской команде на сборе в Турции 14 января, а на следующий день проведет первую тренировку в новом году.
На данный момент Заря занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка.
