Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура УПЛ, где луганчане уступили ЛНЗ со счётом 0:2.

По словам наставника, соперник грамотно воспользовался просчетами его подопечных, поэтому итоговый результат и набранные черкасским клубом три очка выглядят вполне заслуженными.

«Впечатления, наверное, негативные. Очень не понравился первый тайм, сделали три замены. Тот гол, который мы пропустили – на мой взгляд, очень простой, и такого не должно происходить. Во 2-м тайме старались.

Те шансы, которые у нас были – при счете 0:1 у нас был очень хороший шанс, но не срослось. Стандарт, на котором ребята не разобрались. Как по мне, тоже ошибка, которая очень детская. Так что закономерное поражение», — сказал Скрипник для УПЛ-ТБ.