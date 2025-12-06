Главный тренер Зари Виктор Скрипник подвел итоги матча 15 тура УПЛ против Карпат (0:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Хорошо, что так закончилось. Хорошо настроились, 1-й тайм очень понравился, хорошо вошли в игру. Мы хорошо разобрали Карпаты. В нескольких моментах можно было еще лучше сыграть. Потом была реакция ребят в красной форме. Непростая команда, играет в футбол, мелкий пас. Но мы смотрим на себя. Против их тактики трудно играть. У нас было пространство, особенно в 1-м тайме. Могли еще лучше сыграть, но чего Бога тревожить – мы довольны, счет по игре. После поражения это лучшие лекарства.

Я бы не сказал, что нас физически не хватает на весь поединок. Действовали по игре. Если говорить о параллели с Александрией - там пропускали, в этот раз - нет. Значит сыграли лучше. Было бы грустно, если бы пропустили. В такой игре нужно показывать характер, что мы и сделали. Ребята играют от сердца, - рассказал Скрипник.