Сергей Разумовский

В последний день осени луганская Зоря на выезде уступила Полесью со счетом 2:0 в матче 14-го тура чемпионата Украины сезона 2025/26. Эта игра стала заметной не только с турнирной точки зрения, но и из-за личного достижения наставника гостей.

Для главного тренера луганской команды Виктора Скрипника эта встреча стала юбилейной, 150-й в его тренерской карьере в украинской Премьер-лиге. К тому же матч против Полесья стал для 56-летнего специалиста уже 90-м в статусе руководителя Зари в рамках национального чемпионата.

Карьера Скрипника в УПЛ не ограничивается только работой в Заре. До возвращения в луганский клуб он возглавлял полтавскую Ворсклу, с которой провел 47 поединков в премьер-лиге, а также работал в харьковском Металлисте 1925, где провел 13 матчей во главе команды.

Впервые Виктор Скрипник принял Зарю летом 2019 года и оставался у руля клуба на протяжении трех сезонов, закрепив за собой репутацию одного из самых стабильных украинских тренеров. Во второй раз он вернулся в клуб в июне 2025-го, вновь взяв на себя задачу вывести команду в борьбу за еврокубковые места.

После 14 сыгранных туров текущего сезона Заря размещается на восьмой позиции турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 набранных очков. Команда сохраняет шансы улучшить положение в следующих турах.

Все перипетии вокруг матча украинской Премьер-лиги, анализ и обзор игры – на странице события Полесье – Заря на Xsport. Все самое главное – в одном месте.