Главный тренер Кудривки Василий Баранов подвел итоги матча 17 тура УПЛ против Зари (2:2).

«Я не узнал свою команду, не хватило, наверное, на первые 60 минут эмоций – какие-то ребята были скованы, не видел искры в их глазах. Я сказал им это в перерыве, не поднимал голос, только сделали корректировку заменами, потому что нужно было хотя бы заменами встряхнуть ребят.

Очень хорошо, что мы так закончили проигрышную, можно сказать, игру, вытащили на ничью. Но последние минуты мы уже были похожи сами на себя, эти 15-20 минут уже терять было нечего, шли большими силами вперед – и за это нас фортуна наградила набранным баллом», – сказал Баранов в эфире УПЛ ТВ.