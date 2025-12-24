Скрипник ответил на слухи об интересе зарубежного клуба
Фото - ФК Заря
Днями з'явилось повідомлення про зацікавленість казахстанського Актобе в послугах головного тренера Зорі Віктора Скрипника.
Наставник луганської команди в інтерв’ю сайту «Український футбол» відреагував на ці чутки.
«Я не считаю нужным комментировать слухи или чей-то интерес».
Після 16 турів Зоря має у доробку 23 залікові бали та посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.
У наступному турі чемпіонату України луганці на виїзді зіграють проти Кудрівки. Базова дата – 21 лютого 2026 року.
