Сергей Разумовский

В 13-м туре итальянской Серии А Аталанта одержала убедительную домашнюю победу над Фиорентиной на Нью Баланс Арене в Бергамо.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма: на 41-й минуте Коссуну точно пробил по воротам, реализовав один из ключевых моментов команды. В начале второго тайма бергамаски закрепили свое преимущество – Лукман завершил очередную опасную атаку и удвоил счет, фактически сняв вопрос о победителе.

Для наставника Аталанты Раффаеле Палладино этот матч имел особое значение, ведь он одержал победу над своей бывшей командой. Украинскому болельщику поражение Фиорентины интересно тем, что именно флорентийцы станут следующим соперником киевского Динамо на общем этапе Лиги конференций, так что действующему чемпиону УПЛ была предоставлена наглядная возможность оценить сильные и слабые стороны будущего оппонента.

К вашему вниманию обзор матча.

Аталанта набрала 16 очков и возглавила нижнюю половину турнирной таблицы. Фиорентина продолжает сенсационно находиться в зоне вылета с шестью баллами.

Серия А, 13-й тур

Аталанта – Фиорентина 2:0

Голы: Коссуну 41, Лукман 51

Аталанта: Карнезекки, Коссуну, Гин (Колашинац 87), Джимсити, Белланова, Де Роон, Эдерсон (Пашалич 67), Дзаппакоста (Залевски 67), Де Кетеларе, Лукман (К. Сулемана 77), Скамакка (Крстович 77)

Фиорентина: Де Хеа, Понграчич, Мари (Комуццо 75), Раньери, Додо (Фортини 64), Фаджоли (Гудмундссон 64), Мандрагора, Сом (Ричардсон 79), Паризи, Кен, Пикколи (Ндур 79)

Предупреждения: Гин 84 – Понграчич 59, Мари 69, Мандрагора 71