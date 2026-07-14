Сергей Разумовский

В полуфинале чемпионата мира-2026 сборная Испании одержала уверенную победу над Францией и оформила выход в финал турнира.

Испанская команда лучше провела ключевые отрезки встречи и сумела реализовать свои моменты, тогда как Франция не воспользовалась шансами вернуться в игру. Первый тайм завершился в пользу Испании благодаря голу с пенальти.

Эпизод, который привел к 11-метровому удару, произошел после ошибки Люки Диня. Защитник не заметил Ламина Ямаля, который набегал у него за спиной, и вместо мяча попал ногой по сопернику. Арбитр назначил пенальти. Майк Меньян сумел угадать направление удара, однако Микель Оярсабаль пробил выше голкипера и открыл счет в матче. Для нападающего этот мяч стал уже пятым на текущем чемпионате мира.

Еще одной проблемой для Франции стала вынужденная замена в первом тайме. Защитник Вильям Салиба, который вышел в стартовом составе, не смог продолжить игру из-за повреждения. На 30-й минуте главный тренер французской команды Дидье Дешам был вынужден выпустить вместо него Максанса Лакруа.

Потеря Салибы стала ощутимым ударом для обороны Франции, ведь 25-летний защитник был одним из важных игроков команды на этом турнире. После его ухода французам пришлось перестраивать защитную линию еще до перерыва.

Во втором тайме Испания увеличила свое преимущество. Педро Порро получил выход один на один с вратарем после эффектной передачи пяткой от Дани Ольмо и реализовал момент, сделав счет комфортнее для своей команды.

Франция имела шанс сократить отставание, но не смогла им воспользоваться. Самый опасный момент у ворот Испании возник после ошибки Унаи Симона на выходе. Бредли Барколя получил возможность пробить фактически по пустым воротам, однако попал в голкипера, которого нужно было лишь перекинуть. В компенсированное время шанс был у Дембеле, но дважды пробил прямо в Симона.

В итоге Испания удержала преимущество и вышла в финал чемпионата мира-2026. В решающем матче турнира испанская сборная сыграет против победителя другого полуфинала, в котором встретятся Англия и Аргентина.

Чемпионат мира-2026, полуфинал

Франция – Испания 0:2

Голы: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Франция: Меньян, Динь (Эрнандес 72), Кунде, Салиба (Лакруа 30), Упамекано, Рабьо (Коне 46), Чуамени, Олисе (Шерки 72), Барколя (Дуе 57), Дембеле, Мбаппе

Испания: Симон, Кукурелья, Порро (Льоренте 84), Лапорт, Кубарси, Руис (Педри 78), Родри, Баена (Вильямс 84), Ямаль, Ольмо (Мерино 78), Оярсабаль (Торрес 74)

Предупреждения: Рабьо – Кукурелья, Мбаппе