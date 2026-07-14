Сергей Разумовский

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко прокомментировал ситуацию вокруг возможного трансфера украинского нападающего Жироны Владислава Ваната и опроверг информацию о предметном интересе к форварду со стороны других клубов.

По словам Вацко, сообщения о якобы интересе Аякса к Ванату не соответствуют реальному положению дел и являются лишь слухами. Комментатор отметил, что, по его информации, нидерландский клуб не предпринимал никаких шагов по украинскому нападающему и не проявлял конкретного интереса к его трансферу.

Также Вацко добавил, что Жирона вообще не получала официальных предложений по продаже Ваната. Речь идет не только об Аяксе, но и о любых клубах, которые могли бы претендовать на украинского форварда в летнее трансферное окно.

Журналист сообщил, что, по имеющейся у него информации, каталонский клуб рассчитывает на Ваната в следующем сезоне и планирует оставить его в составе команды. Вацко объяснил, что в Жироне не ожидают появления предложения, которое было бы финансово достаточно выгодным для клуба. В частности, речь идет о сумме, которая позволила бы компенсировать расходы на приобретение футболиста у киевского Динамо.

Жирона подписала Владислава Ваната летом 2025 года, заплатив за него 17 миллионов евро. Украинский нападающий перешел в испанский клуб из Динамо и провел свой первый сезон в Испании. Несмотря на адаптацию к новому чемпионату, форвард сумел отличиться результативными действиями.

В дебютной кампании за Жирону Ванат провел 29 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. В то же время завершение сезона для украинца оказалось неудачным из-за проблем со здоровьем. Нападающий получил травму сухожилия подколенного мышцы левой ноги и не выходил на поле с 6 апреля.

Накануне появилась информация, что Ванат восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе Жироны. Это может свидетельствовать о том, что украинец постепенно готовится к новому сезону вместе с командой.

По итогам прошлого сезона Жирона покинула Ла Лигу и в следующем сезоне будет выступать в Сегунде. Несмотря на вылет во второй дивизион, клуб, по информации Вацко, не планирует расставаться с украинским нападающим, если не получит действительно выгодного финансового предложения.

Контракт Владислава Ваната с Жироной рассчитан до лета 2030 года, поэтому каталонский клуб имеет сильную переговорную позицию относительно будущего футболиста.