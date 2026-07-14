Костюк вошла в тройку лучших теннисисток Уимблдона-2026 по количеству виннеров
Украинка уступила лишь финалисткам турнира
36 минут назадПодписаться в
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) заняла третье место по количеству виннеров на Wimbledon-2026. На счету первой ракетки Украины 159 успешных активных действий.
Больше виннеров выполнили только финалистки турнира — чешка Каролина Мухова (210) и чемпионка соревнований Линда Носкова (190).
Напомним, в этом году Костюк показала свой лучший результат на кортах Wimbledon, дойдя до полуфинала, где уступила Носковой.
«Была битва не на жизнь, а на смерть»: Костюк откровенно рассказала о своем пути к полуфиналу Wimbledon.
Поделиться