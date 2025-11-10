Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил свой 1000-й матч в тренерской карьере громкой победой над действующим чемпионом Англии — Ливерпулем. Юбилейная игра в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги завершилась со счетом 3:0 в пользу «горожан».

В первом тайме Эрлинг Холанд открыл счет на 29-й минуте, Гонсалес удвоил преимущество в компенсированное время (45+3’), а во втором тайме Доку установил финальный счет — 3:0.

«Мои игроки сделали мне хороший подарок этой игрой против чемпионов. Мы должны были показать хороший футбол, и так и произошло. Было много прекрасного. Все выступили на высшем уровне. Буду ли я праздновать победу в своей 1000-й игре? Я просто вернусь домой к своим детям, которые пришли на матч. Проведу несколько дней с семьей», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В течение своей карьеры Гвардиола возглавлял также Барселону и Баварию, а ныне продолжает писать историю с Манчестер Сити.