Ман Сити и Ливерпуль сошлись в заключительном матче 11 тура АПЛ. Матч в Манчестере завершился со счетом 3:0.

Хозяева могли выйти вперед уже на старте встречи, когда после просмотра VAR был назначен 11-метровый, но резервный вратарь Ливерпуля Мамардашвили справился с ударом Холанда. Нереализованный пенальти не повлиял на Эрлинга, который нашел свой момент в игре. Норвежец на 29-й минуте все-таки поразил ворота Ливерпуля.

Ливерпуль довольно быстро ответил своим взятием ворот в исполнении ван Дейка, но VAR зафиксировал офсайд, предшествующий взятию ворот.

До перерыва команда Хосепа Гвардиолы увеличила преимущество в счете. В добавленное время к первому тайму Гонсалес удвоил счет.

На 63-й минуте Ман Сити окончательно похоронил всю интригу голом Доку, который засвидетельствовал победу в 1000-м матче в тренерской карьере Гвардиолы.

АПЛ. 12 тур

Манчестер Сити - Ливерпуль 3:0

Голы: Холанд, 29, Гонсалес, 45+3, Доку, 63